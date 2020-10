Opposisjonen med over 3.000 spørsmål om statsbudsjettet

innenriks

Ifølgje Aftenposten/E24 er talet på spørsmål til 2021-budsjettet 35 prosent høgare enn til 2020-budsjettet. Sjølv toppåret 2017 er passert, med nær 300 fleire spørsmål.

Berre til saksbehandlaren som har ansvar for bilavgifter, har det komme over 100 spørsmål. Frå spørjefristen 19. oktober kan departementet bruke tida fram til 30. oktober på å svare.

– Det er ingen tvil om at denne oppgåva blir stadig meir krevjande å handtere for oss. Vi jobbar seint og tidleg med å komme i mål. Dette arbeidet beslaglegg store delar av kapasiteten vår no, seier kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen i Finansdepartementet.

Både Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti spør om kostnadene for fruktordningar i departementa.

– Regjeringa kutta fruktordninga på skulane for nokre år sidan. Dei har ordninga sjølv i departementet. Vi har fått tal for frukt i Utanriksdepartementet, og det er veldig store tal. Vi er for frukt. Det er veldig viktig for folkehelsa, seier SVs Kari Elisabeth Kaski.

Av drygt 1,4 millionar kroner som er brukte på frukt i departementa frå nyttår til september, står Utanriksdepartementet for 443.000 kroner, ifølgje svaret.

