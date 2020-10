Kvar femte LHBT-tilsette i kyrkja har opplevd diskriminering

innenriks

Rapporten, som er bestilt av Kyrkjerådet, kartlegg mellom anna arbeidsforholda for tilsette i Den norske kyrkja (DNK) med LHBT-identitet.

Der kjem det fram at éin av fem LHBT-tilsette i Den norske kyrkja har opplevd diskriminering, skriv Vårt Land. I tillegg har éin av ti svart «veit ikkje».

Rapporten viser òg at berre halvparten av dei tilsette i Den norske kyrkja med LHBT-identitet har fortalt om det til den næraste leiaren sin, og at nær ein av fire ikkje er opne om den seksuelle identiteten sin på arbeidsplassen.

– Har visst for lite

Rapporten «Å vere ein sak – LHBT+: haldningar og arbeidsmiljø i kyrkja»vart overlevert til kyrkjerådsleiar Kristin Gunleiksrud Raaum fredag. LHBT+ er ei samlenemning for lesbiske, homofile, bifile, transpersonar og andre som bryt med normer for kjønn og seksualitet. Rapporten er utarbeidd av Institutt for kyrkje-, religions- og livssynsforsking (Kifo) og Forskningsstiftelsen Fafo.

– Eg ser fram til at vi kan bruke funna i undersøkingane som grunnlag for arbeidet med å sikre at kyrkja skal vere ein trygg og inkluderande arbeidsstad – for alle, seier Raaum.

– Vi har òg visst for lite om haldningar til LHBT blant tilsette i Den norske kyrkja, og eg er glad for at vi no får meir kunnskap òg om dette, seier Raaum.

Fleirtalet positive

Arne Grønningsæter i Fafo, som har leidd arbeidet med forskingsrapporten, seier hovudfunna kan summerast opp i to parallelle fenomen: Arbeidsmiljøet blir vurdert positivt, samtidig som det blir opplevd som svært belastande å tilhøyre ei gruppe som får livet sitt diskutert kontinuerleg.

Grønningsæter seier rapporten viser at meir enn 70 prosent av dei tilsette i kyrkja har eit positivt syn på likekjønna samliv.

Det er likevel variasjonar mellom bispedømma. Til påstanden om at det ikkje er gale i det heile at to vaksne av same kjønn har eit seksuelt forhold, er tilsette på Hamar, Oslo og Sør-Hålogaland bispedømme mest positive, medan tilsette i Stavanger, Møre, Agder, Telemark og Bjørgvin i snitt er mindre positive.

Belastande debatt

– Det overordna biletet av situasjonen for tilsette med LHBT-identitet er positivt, men delen som har opplevd diskriminering er substansiell. Mange kan òg oppleve ei frykt for å bli forskjellsbehandla eller diskriminert, seier Edvard Nergård Larsen, forskar ved Kifo til Vårt Land.

Han trur at frykta for diskriminering kan vere éin av fleire forklaringar på at 22,5 prosent av respondentane ikkje er opne om den seksuelle identiteten sin på arbeidsplassen.

Nesten halvparten svarer òg at den offentlege debatten om LHBT+ i DNK er anstrengande å følgje med på.

– Dette kan føre til at også personar som ikkje har opplevd direkte diskriminering, kan sitje med ei oppleving av utanforskap, ifølgje Larsen.

– Klare brot på arbeidsmiljølova

LHBT-gruppene opplever òg systematisk lågare trivsel og medverknad, enn majoriteten av dei tilsette.

Forskarane har òg fått historier om «klare brot på arbeidsmiljølovgivinga».

– DNK har lov til å diskriminere ved tilsetjing, men ein har ikkje lov til å diskriminere når ein person har vorte tilsett. Vi har høyrt historier om folk som vart fråtekne oppgåver etter tilsetjing på grunn av legninga si, fortel Olav Elgvin, doktorgradsstipendiat ved Fafo og medforfattar av rapporten, til Vårt Land.

