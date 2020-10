innenriks

I alt 211 kommunar har no fått ei oppmoding frå IMDi om å gi bustad til flyktningar neste år. Direktoratet understrekar samtidig at koronasituasjonen fører til stor uvisse om kor stort behovet reelt sett vil bli.

IMDi viser til at kommunane opphavleg vart bedne om å busetje 5.120 flyktningar i 2020. Så kom koronapandemien, og no viser oppdaterte prognosar at det truleg berre blir behov for å busetje 3.600 flyktningar i år.

