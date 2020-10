Helsingforskomiteen ber Noreg endre namn på Kviterussland

innenriks

Helsingforskomiteen viser til at Sverige allereie i fjor endra den offisielle nemninga til Belarus. No må Noreg gjere det same, meiner organisasjonen.

– Noreg ligg etter, seier Berit Lindeman, leiar for Aust-Europa og Sentral-Asia i Helsingforskomiteen.

– Danskane har ikkje gjort det enno, men når vi no har merksemda vår retta mot Kviterussland og denne demokratikampen, så vil det vere ein passande gest frå Noreg å endre nemninga til Belarus, seier Lindeman til NTB.

Namneendringa har vorte ei viktig sak for demokratirørsla i landet, som har organisert store demonstrasjonar og aksjonar mot president Aleksandr Lukasjenko etter presidentvalet tidlegare i haust.

– Den kviterussiske opposisjonen vil ønskje dette veldig velkommen, seier Lindeman.

Den kviterussiske opposisjonsleiaren Svetlana Tikhanovskaja, som bur i eksil i Litauen, planlegg eit besøk i Noreg 10. november.

