Høgre etterlyser olje i Aps distriktsløft

innenriks

Ho påpeikar at olje-, gass- og leverandørindustrien sysselset fleire hundre tusen menneske i heile Noreg.

I dei ferske distriktspolitiske programma sitt lovar Arbeidarpartiet arbeidsplassar i heile landet, og viser til industri basert på skog, foredling av fisk og mineralproduksjon. Men oljeindustrien er ikkje omtalt i dokumentet.

– Sjølv om vi skal gjennom ei omstilling til grønare arbeidsplassar, vil framleis olje og gass vere viktig framover. Det livnærer mange tusen familiar i distrikta, seier Helleland til NTB.

Ho kallar det dramatisk for Distrikts-Noreg at Arbeidarpartiet utelèt denne næringa frå distriktsprogrammet sitt, og meiner det kjem av frykt for å støyte frå seg Raudt og MDG.

– Dei vil kanskje ikkje love for mykje, for å ikkje skuffe Raudt og MDG som vil ha kvar si hand på rattet i næringspolitikken, seier Helleland.

«Utvikle, ikkje avvikle»

Både Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har hatt krav om ein sluttdato i programma sine, men i Raudt blir det no diskuterte å droppe sluttdatoen for ikkje å sjølv støyte industriarbeidarar frå seg.

Sjølv om Arbeidarpartiet har utelate oljenæringa frå distriktsprogrammet sitt, er det framleis omtalt i forslaget til nytt stortingsprogram.

Her heiter det at partiet vil leggje fram ei ny petroleumsmelding og vil sikre inntekter og arbeidsplassar frå norsk sokkel og eit stabilt aktivitetsnivå. Mantraet er at oljenæringa skal utviklast, ikkje avviklast.

Likevel synest Helleland det er eit urovekkjande signal når det altså ikkje er nemnt i distriktsprogrammet, og meiner det handlar om at partiet står i «spagaten» mellom å gjere klimaforkjemparane og industriarbeidarane til lags. Ho trur heller ikkje LO og Fagforbundet er fornøgd med dette.

– Vi burde kunne forvente meir av Ap når det gjeld det å skape jobbar i den vanskelege tida vi er inne i. Dei bør kunne fortelje kva dei vil med olje- og gassindustrien, ikkje berre å skyggje unna, seier distriktsministeren.

– Pyntestatsråd

Stein Erik Lauvås, som er Aps kommunalpolitisk talsperson, avviser kritikken.

– Oljenæringa blir omtalt breitt i programforslaget vårt, men er som såleis ikkje ei rein distriktsnæring, og er derfor heller ikkje omtalt i distriktsmeldinga vår. At ein distriktsstatsråd frå Høgre ikkje forstår dette, viser berre kor lite statsråden eigentleg forstår av si eiga oppgåve. Men slik er det når regjeringa held seg med ein pyntestatsråd for distrikta utan pengar og ansvar, seier han til NTB.

Han seier Ap vil sikre oljenæringa føreseielege rammevilkår, som gjer det mogleg med langsiktige investeringar.

– Vi vil byggje ny, grøn industri på skuldrene til denne industrien, og det er derfor avgjerande å ta vare på den viktige kompetansen i næringa, seier han.

(©NPK)