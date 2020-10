innenriks

Annakvart år blir deltakarar frå heile verda samla i Stavanger til den fem dagar lange konferansen for olje- og energibransjen. I år måtte konferansen avlysast.

For å dekkje delar av underskotet, gjekk regjeringa inn for å gi arrangøren – stiftinga ONS – 21 millionar kroner. Fredag slo Esa fast at støtta er i tråd med EØS-avtalen.

(©NPK)