495 nye koronasmitta registrert siste døgn – det høgaste talet så langt

Dei siste to dagane er auken på 898 melde tilfelle, ifølgje tala frå det nasjonale meldesystemet for smittsame sjukdommar (MSIS).

Dei fire siste døgna har talet alle dagar auka meir enn den tidlegare toppnoteringa frå 24. mars, då det vart registrerte 313 nye tilfelle på eitt døgn.

Nesten ei dobling

For éi veke sidan var døgnauken 270 melde tilfelle.

I gjennomsnitt tek det eitt til to døgn frå eit prøvesvar er klart til det blir registrert i MSIS. Tala kan dermed gi eit misvisande bilete av smittesituasjonen dei siste dagane, sidan det ikkje kjem fram når prøva er teken – berre når den er registrert.

47 personar får behandling på sjukehus for covid-19-sjukdom. Det var torsdag registrert 281 døde som følgje av sjukdommen.

Skjerping i Drammen

Tidlegare denne veka kunngjorde både regjeringa og Oslo kommune nye, skjerpa koronatiltak. Torsdag gjorde Drammen det same.

– No er det alvor, sa Drammen-ordførar Monica Myrvold Berg (Ap) på ein pressekonferanse.

På eitt døgn er det registrert 28 nye smittetilfelle i kommunen, det høgaste talet sidan utbrotet starta.

Frå fredag klokka 12 blir innbyggjarane i Drammen tilrådd å ikkje ha sosial kontakt med fleire enn ti personar i løpet av ei veke, utanom husstandsmedlemmer og barnehage- og barneskulekohortar. Dermed følgjer Drammen etter Oslo.

Helsetoppar fekk hyllest

Torsdag vart fleire helsetoppar – og heile det norske helsevesenet – hylla av kronprins Haakon og dronning Sonja under ein lunsj på Slottet.

– Vi er imponerte over korleis de har kommunisert vanskelege bodskapar. Når de har vore i tvil om krevjande avgjerder, har de samtidig late oss få vite om det. Ved at de har sagt tinga sånn som dei er, har vi forstått kor vanskeleg arbeidet dykkar har vore, sa kronprinsen.

Blant dei som var til stades for å diskutere koronaviruset, var helseminister Bent Høie (H), helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Lunsjen er eitt av veldig få offisielle arrangement som har vore på Slottet sidan mars. For å halde smittefaren nede stod maten klar på bordet i staden for at han vart servert av servitørar.

