Tilsett ved sjukehuset i Hammerfest kritisk til smitteverntiltaka

Den tilsette har sendt inn ei bekymringsmelding til Fylkesmannen i Troms og Finnmark, fortel NRK.

I bekymringsmeldinga peikar den tilsette på at det tok 16 dagar etter at den første sjuke pasienten vart innlagd, før det kom nye smittevernreglar på sjukehuset.

– Vi kunne ha brukt munnbind for to veker sidan i situasjonar der vi er tett på kollegaer og pasientar, skriv den tilsette i varselet sitt.

Den første pasienten med covid-19-smitte vart innlagd 5. oktober. Same dagen vart ein pasient på poliklinikken smitta, men først 21. oktober, då 15 tilsette allereie var smitta, fekk dei tilsette påbod om å bruke munnbind.

Administrerande direktør Siri Tau Ursin stadfestar at sjukehuset ikkje hadde nokon eigen beredskapsplan for det omfanget som trefte dei, men seier samtidig at dei heile vegen har følgt alle prosedyrar og smittevernfaglege råd.

Sjukehuset i Hammerfest har vore stengd for innleggingar sidan 23. oktober. Totalt er 16 tilsette smitta og 21 tilsette i karantene per 29. oktober, ifølgje Finnmarkssjukehuset. Helseføretaket oppgir likevel ikkje spesifikke tal for kvart av dei to sjukehusa i Hammerfest og Kirkenes.

