SSB: Kraftig auke i talet på barn som blir sikta for lovbrot

Vi må tilbake til 2010 for å finne eit høgare tal barn som er registrert for å ha gjort seg skuldig i lovbrot, viser nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Alle desse sakene blir lagde bort av politiet då den kriminelle lågalderen er 15 år.

Tala viser at drygt 1.100 barn under 15 år stod bak meir enn 1.500 siktingar for tjuveri i fjor, dei aller fleste for butikktjuveri.

I alt 867 barn i aldersgruppa 5–14 år vart sikta for vald og mishandling i 2019. I alt vart det teke ut over 1.200 siktingar i denne kategorien, dei aller fleste mot barn mellom 13 og 14 år.

Totalt avslutta politiet og påtalemakta etterforskinga av 288.100 lovbrot i 2019. Dette resulterte i 143.400 siktingar mot 69.350 personar.

