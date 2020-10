Søreide: Regjeringa har vore tydelege i solidariteten sin med Frankrike

innenriks

– Eg vil seie til Siv Jensen at regjeringa har vore tydeleg i solidariteten sin med Frankrike, i forsvaret for dei universelle menneskerettane og dei felles verdiane våre, som ytringsfridommen, og ved å seie klart frå om at angrepa på Macrons forsvar for ytringsfridommen er uakseptable, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

Frp-leiar Siv Jensen etterlyste tidlegare torsdag den norske regjeringa og ville at dei utan atterhald skulle gi Frankrikes president Emmanuel Macron støtte og fordømme Tyrkias president Recep Tayyip Erdogans framferd i den nye karikaturstriden.

Søreide viser til at norske styresmakter arbeider med å fremje og verne om ytringsfridommen over heile verda og har løyvd 70 millionar kroner til dette arbeidet dei siste åra.

– Vi ser med stor uro på at ytringsfridommen er under press, seier Søreide.

