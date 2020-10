Prestane bryt lønnsforhandlingane

innenriks

Presteforeningen, Diakonforbundet, Utdanningsforbundet, Sjukepleiarforbundet, Forskerforbundet, Akademikerforbundet og Kirkelig Undervisningsforbund valde torsdag kveld å bryte forhandlingane med KA Arbeidsgiverorganisasjon for kyrkjelege verksemder, skriv KA i ei pressemelding.

– Vi tek til etterretning at desse fagforeiningane meiner at oppgjeret må løysast hos Riksmeklaren. Vi beklagar situasjonen, seier direktør Ingrid B. Tenfjord i arbeidsgivaravdelinga i KA.

Årsaka til brotet er at KA ikkje har gått med på å vidareføre ein tidsavgrensa avtale om ein mellombels lønnskompensasjon på fem lønnstrinn ved opphevinga av buplikta til prestane.

Presteforeningen stadfestar brotet.

– Arbeidsgivar ønskte ikkje å vere med på å sikre at prestar har dei same lønnsvilkåra framover som vi har hatt dei siste åra. Det gjer meg svært uroleg både for rekrutteringa av nye prestar og for mobiliteten blant prestane som allereie er tilsette, seier forhandlingsleiar i Unio KA og forhandlingssjef i Presteforeningen Kristian Mollestad i ei pressemelding.

Det er førebels ikkje sett nokon dato for når partane skal møtast hos Riksmeklaren.

