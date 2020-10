Ordførar: Utbrot i Setermoen militærleir

innenriks

Fordi dei to smitta har ukjend smitteveg, blir smitten karakterisert som eit utbrot, seier ordførar i Bardu kommune, Toralf Heimdal, til VG.

– Det blir testa breitt, og det er sett karantene i stort omfang. Det vi veit er at dei har vore i leir omtrent dei to siste vekene, så dei har ukjend smittekjelde. Det er derfor karakterisert som eit utbrot. Dei er smitta her, men vi veit ikkje kvar, seier Heimdal.

Bardu kommune har sett krisestab, melder Nye Troms. Kommunen skal halde pressekonferanse klokka 13 torsdag.

