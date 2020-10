Ola Borten Moe seier han ikkje kjende til kontroversiell oljerapport

innenriks

NRK kunne denne veka melde at ein rapport frå Oljedirektoratet i 2013 viste at oljeleiting i Barentshavet søraust kunne bli eit tapsprosjekt for Noreg.

Men utrekningane vart ikkje lagt fram for Stortinget før dei folkevalde stemde for å opne havområda for petroleumsverksemd.

Senterpartiets nestleiar Ola Borten Moe, som den gong var olje- og energiminister, sa torsdag på Politisk kvarter på NRK at han ikkje kjende til dei hemmelege økonomiske vurderingane.

– Dei var ukjende for meg. Dei var aldri ein del av diskusjonen knytt til opninga av Barentshavet søraust, sa Borten Moe.

Oljerapporten har komme til overflata i samband med det såkalla klimasøksmålet, som skal opp i Høgsterett i november.

