Mann frifunnen for datainnbrot hos Vegvesenet

Politiet omtalte det som svært omfattande med fleire hundre tusen lasta ned filer, skriv Bergens Tidende.

Mannen hadde same dag kontakta Vegvesenet og fortalt om eit skript han hadde laga for å hente ut opplysningar om personar i kunderegisteret til etaten.

I februar i år vart han dømd i Bergen tingrett. Han tilstod dei faktiske forholda, men nekta straffskuld. Saka vart anka til Gulating lagmannsrett, som einstemmig har frikjent han.

Vurderinga til retten er at det han gjorde, ikkje kravde meir enn alminnelege datakunnskapar med unntak av skriptet han laga.

Lagmannsretten viser òg til ekspertvitnet Gisle Hannemyr. Han sa i retten at framgangsmåten tiltalte brukte, er nokså gjengs – og at dersom dette er ulovleg, blir det eit problem for norske utviklarar.

Forsvararen til mannen, advokat Alexander Gonzalo Sele, meiner at terskelen for kva som er datainnbrot, vart lagt for lågt i saka.

– Vi er glade for at lagmannsretten deler den oppfatninga, seier han til avisa.

