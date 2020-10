innenriks

Seks av ti er ikkje bekymra, medan resten svarer verken-eller, i undersøkinga Norsk koronamonitor frå Opinion.

Andelen som er bekymra for eigen økonomi, har auka med 3 prosentpoeng frå september, men er to prosentpoeng lågare enn gjennomsnittet for heile pandemien.

Rundt ein av fire nordmenn (27 prosent) trur at dei som er permitterte eller har mista jobben på grunn av koronasituasjonen, kjem tilbake til jobbane sine.

Her svarer 33 prosent nei, medan 40 prosent svarer at dei ikkje veit.

(©NPK)