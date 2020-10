Kriminalteknikarar undersøkjer dødsbrann på Nordmøre

innenriks

Politiet melde om brannen rett etter midnatt natt til torsdag. Det var kraftig røykutvikling, men ikkje fare for spreiing.

Torsdag morgon opplyste politiet at ein person var funnen omkommen i huset.

– Vedkommande er ikkje identifisert, men pårørande til bebuaren i huset er varsla, sa operasjonsleiar Roar Fylling i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB i 8.30-tida torsdag.

Natt til torsdag melde politiet at det ikkje var gjort greie for bebuaren i huset. Det vart opplyst at vedkommande har ein bubil, som er borte frå staden. Politiet har ikkje fått kontakt med denne personen.

– Vi er ikkje sikre på om personen som er funnen, er identisk med eigaren av bubilen, sidan det enno ikkje er gjort ein identifikasjon, seier Fylling.

Han seier at det er betydelege brannskadar på huset, men det har ikkje rasa saman som følgje av elden. Det er etablert vakthald rundt bustaden.

– No skal vi fastslå brannårsak, få ei identifisering og ei dødsårsak, seier operasjonsleiaren.

Han legg til at det kan ha ei naturleg forklaring at bubilen er borte.

– No lysnar det av dag, og då blir det lettare å få svar på kvar han kan vere, seier operasjonsleiar Roar Fylling.

