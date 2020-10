Kraftig resultatfall og nedskrivingar for Equinor i tredje kvartal

innenriks

Nedgangen var venta, og på førehand var det òg spådd at det ville bli nedskrivingar i milliardklassen for Equinor i samband med framlegginga av resultatet for tredje kvartal torsdag. Dei vart på 27 milliardar kroner, 13 milliardar av dei skjer på land i USA, der Equinor òg tidlegare har nedskrive store verdiar.

På godt norsk betyr det at selskapet har evaluert eigedelane sine og sett ein lågare verdi på dei enn før, delvis basert på prognosar for forventa olje- og gasspris i framtida. Equinor har forventa ein svært høg pris samanlikna med andre i bransjen.

Nedskrivingane bidreg til at Equinors gjeldsgrad aukar til 31,6 prosent frå 29,3 prosent i andre kvartal. I tillegg skuldar Equinor no staten ni nye milliardar kroner for tilbakekjøp av aksjar i dette kvartalet, som også har auka gjeldsgrada.

Sætres siste

Eldar Sætres siste kvartalsresultat som konsernsjef i Equinor kunne heilt klart vore betre. Oljeprisen ligg no rundt 20 dollar lågare per fat enn på same tid i fjor, og ved børsslutt onsdag vart eit fat nordsjøolje omsett for 38,94 dollar fatet.

– Dei finansielle resultata våre er prega av svake prisar sidan regionar i heile verda framleis er hardt påverka av pandemien. Vi ser resultata av vår kraftfulle respons på uro i marknaden, med betydelege kostnadsforbetringar og streng finansiell disiplin, seier avtroppande konsernsjef Eldar Sætre.

– Det er framleis betydeleg uvisse knytt til den framtidige prisutviklinga for råvarer, noko som understrekar kor viktig det er med styrkt konkurranseevne og å gjere oss meir finansielt robuste, legg han til.

Påtroppande konsernsjef Anders Opedal overtek frå måndag 2. november. Då går òg Lars Christian Bacher av som finansdirektør og overlèt den jobben til Svein Skeie inntil vidare.

Auka produksjon

I tredje kvartal produserte Equinor i snitt 1,994 millionar fat oljeekvivalentar per dag, som er litt over forventningane og 9 prosent over produksjonen i same periode i fjor.

Equinor har vidare fullført 26 leitebrønnar der det vart gjort 13 funn og to brønnar som enno er under evaluering. Ved kvartalsslutt var 16 brønnar framleis under arbeid.

Styret i konsernet har fastsett eit utbytte på 0,11 dollar per aksje for tredje kvartal.

I forkant av framlegginga hadde Equinor som vanleg invitert eit panel av analytikarar til å komme med spådommar om korleis resultatet ville sjå ut denne gongen. Deretter presenterte selskapet ein samanfatta konsensus. Der forventa dei 24 ekspertane eit resultat på 1,03 milliardar dollar, litt meir enn kva som vart det faktiske resultatet i tredje kvartal.