Koronautbrot i Setermoen militærleir: Ingen mistanke om smitte utanfor leiren

Dei to smitta har ukjend smitteveg. Derfor blir smitten vurdert som eit utbrot.

Ordførar Toralf Heimdal i Bardu kommune sa på ein pressekonferanse torsdag at den ukjende smittevegen er årsaka til at kommunen har sett krisestab.

Etter at det vart kjent at to tilsette i leiren har testa positivt på korona, er det sett i gang ein omfattande jobb med smittesporing.

Prøvesvar fredag

– Det er sett i gang brei testing av dei som kan vere smitta eller vere smittekjelde, sa smittevernoverlege Vidar Bjørnås i Bardu på pressekonferansen.

– Vi reknar med å teste 70 personar i løpet av dagen, kanskje fleire, og vi reknar med at det blir endå fleire fredag, sa Bjørnås.

Han trur dei første prøvesvara vil komme fredag ettermiddag.

Portforbod

Ordførar Heimdal seier at smitten og smittesporinga som no føregår, i all hovudsak er knytt til Forsvarets personell i leiren.

– Vi har ikkje mistanke om at nokon er smitta på utsida av leirgjerda, sa ordføraren.

Ifølgje talsperson Eirik Skomedal i Hæren har dei vernepliktige i leiren no portforbod.

Mange i felt

Mellom 30 og 40 tilsette er sett i karantene, ifølgje Forsvarets forum.

Skomedal seier at ein stor del av dei vernepliktige i bataljonen er i felt.

– Mange blir der til det er betre oversikt over situasjonen. For nokre er det planlagt at dei skal vere i felt over helga. Andre vil det bli teke ei avgjerd på seinare om blir tekne inn i leir, seier talspersonen.

