KS positive til koronakompensasjonen til kommunane

Mange kommunar har vore urolege for at dei må kutte i tenestene til innbyggjarane fordi dei ikkje har visst kor mykje ekstra regjeringa ville leggje på bordet til dekking av koronarelaterte kostnader.

Torsdag varsla kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) at kommunane vil få 7,3 milliardar kroner i koronahjelp i første halvår 2021. Det vil hjelpe kommunane i planlegginga av budsjettet for neste år, meiner styreleiar Bjørn Arild Gram i KS.

– Kommunane har gjort ein imponerande innsats for å kjempe mot smitten gjennom tiltak som også har gjort eit kraftig innhogg i budsjettet for i år. Samtidig er det store variasjonar mellom kommunane når det gjeld kor stor ekstra belastning dei har måtta tole, seier han.

Han seier vidare at KS derfor kjem til å følgje med framover på konsekvensane av pengane regjeringa no kjem med, får for enkeltkommunar og fylke.

