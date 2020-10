Helsetoppane hylla med «koronalunsj» på slottet

innenriks

– Vi er imponerte over korleis de har kommunisert vanskelege bodskapar. Når de har vore i tvil om krevjande avgjerder, har de samtidig late oss få vite om det. Ved at de har sagt tinga sånn som dei er, har vi forstått kor vanskeleg arbeidet dykkar har vore, sa kronprins Haakon då han torsdag formiddag tok imot mellom anna helseminister Bent Høie (H), helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg til ein lunsj på slottet for å diskutere koronaviruset.

Dronninga var òg til stades.

Lunsjen er eitt av veldig få offisielle arrangement som har vore på slottet sidan mars. For å halde smittefaren nede stod maten klar på bordet i staden for at han vart servert av servitørar.

– De, helsestyresmaktene våre, har stått på – døgnet rundt – heilt sidan i vinter. Vi hadde lyst å høyre kva de tenkjer om pandemien i dag, frå kvar dykkar ståstad – og kva de tenkjer om framtida, sa kronprinsen.

Samling

Rundt borda sat ni personar. Det er meir enn rådet frå styresmaktene om å berre invitere fem personar heim. Men så er òg slottet ein arbeidsplass – og dei luftige romma og det høge taket gir gode moglegheiter for trygg smitteavstand.

Nettopp stor takhøgd, vart trekt fram av kronprinsen i talen sin til gjestene.

– Tillit blir òg skapt når det er stor takhøgd. Det har vore lov å uttrykkje usemje om tiltaka, vore lov å vise frustrasjon. No har vi komme til ein ny fase av pandemien, og mange byrjar nok å bli slitne, sa kronprinsen.

Han understreka at vi må gjere den vanskelege jobben saman.

– Eg trur at eg på vegner av alle kan seie at vi gler oss til at ting blir normalisert igjen. At vi skal kunne vere saman – som før, sa han.

Høie: – Det blir tøffare

Helseminister Bent Høie (H) takka kronprinsen for initiativet. Og sjølv om dei sat i nettopp eit møte, understreka han viktigheita av å møte færre menneske.

– Vi veit ikkje kvar neste utbrot kjem, vi veit berre at det kjem. Derfor må heile landet avgrense talet på menneske vi no er saman med. Og viss vi avgrensar talet på menneske vi er saman med, avgrensar vi smittespreiinga og gjer smittesporinga enklare, sa helseministeren.

Han åtvara om at mange vil få det endå tøffare dei neste vekene.

– Vi må dessverre vere førebudde på at talet som testar positivt, vil halde fram med å auke, og at vi får ein auke i talet som blir lagde inn på sjukehus. Og dessverre òg med det, ein auke i talet på dei som døyr, sa helseministeren.

Takka for støtta

Høie påpeika at dei daglege smittetala speglar smitten som skjedde for ein eller to veker sidan, fordi det tek tid frå ein person blir smitta, til dei får symptom og testar seg, og til svaret blir rapportert inn.

– Det betyr at resultatet av dei tiltaka som blir sette i gang denne veka, først truleg vil vise seg om tidlegast 2–3 veker, sa Høie.

Han takka òg kongefamilien for støtta, og ønskte kongen god betring vidare etter hjarteoperasjonen i byrjinga av månaden.

– På vegner av alle som jobbar i helsetenestene, set vi enorm pris på den takken og den støtta som kronprinsen no gav uttrykk for, sa Høie.

(©NPK)