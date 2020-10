Det kan likevel bli utgravingar i Stavanger domkyrkje

innenriks

Ifølgje Stavanger Aftenblad slo Riksantikvaren i september fast at kyrkjegolvet kunne dekkjast med betong utan noka form for arkeologiske undersøkingar først.

– Vi ser at det er eit stort lokalt engasjement for å få til arkeologiske utgravingar, og det er vi glade for. Vi ber no om ei grundigare vurdering for å sjå om dette kan gjerast på ein forsvarleg måte, seier avdelingsdirektør Elisabeth Dahle hos Riksantikvaren.

No får Stavanger kyrkjelege fellesråd oppgåva med å bestille ytterlegare utgreiingar om stabiliteten og tryggleiken. Ein tidlegare rapport har vist til at undersøkingar av kjellaren ikkje var tryggingsmessig forsvarleg, og dessutan at det var fare for setningsskadar ved ei utgraving. Riksantikvaren tek rekninga for ei utgreiing.

Domkyrkja vart stengd i mai i år fordi det skal gjerast omfattande arbeid innvending. Den er planlagd gjenopna i påska 2023, ifølgje Den norske kyrkja.

