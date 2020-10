Asheim vil ha litt mindre Brisbane og litt meir Bayern for norske studentar

innenriks

Fredag blir stortingsmeldinga om studentmobilitet «En verden av muligheter» lagt fram.

– Vi ser no at talet på kor mange studentar som reiser ut, ligg stabilt på 16 prosent, seier minister for høgare utdanning, Henrik Asheim (H).

I 2019 reiste over 7.000 norske studentar på utveksling. Noreg har forplikta seg via Bologna-prosessen med EU til eit mål om at 20 prosent av studentane som fullfører ei grad, skal ha hatt studieopphald i utlandet. Regjeringa har òg lansert eit eige mål om at halvparten av alle gradsstudentar skal reise på utveksling.

– Det betyr at vi har ganske mykje å gå på for å få fleire ut, seier Asheim.

– Meir Bayern, mindre Brisbane

I stortingsmeldinga tek regjeringa til orde for endringar i kva land norske studentar reiser til.

– Det er for tilfeldig kva land norske studentar vel. Det er for mykje Brisbane og for lite Bayern, for å seie det litt enkelt, seier Asheim.

Regjeringa ønskjer at fleire utvekslingsstudentar skal velje land som Noreg prioriterer samarbeid om kunnskap med, som Tyskland, Frankrike og Japan.

– Dette er ikkje-engelskspråklege land som er viktige handelspartnarar for Noreg, så det er viktig å få fleire studentar til å reise dit.

– Kan ikkje eit utvekslingsopphald i Australia òg vere verdifullt?

– Jo, absolutt! Eg forstår godt at ein ønskjer å dra til Australia. Det er fint og varmt og alle snakkar engelsk, men vi ønskjer å motivere fleire av studentane til å òg reise til desse landa.

Vil bruke Lånekassen

For å få studentar til det, foreslår regjeringa å bruke Lånekassen.

– Ei moglegheit er å sørgje for at ein kan få eit større stipend viss ein reiser til dei prioriterte landa. Viss ein tek ei heil grad i desse landa, kan ein sjå for seg at ein kan slette noko av studielånet. Det kan gjere at fleire studentar vil vurdere å reise hit.

Asheim samanliknar forslaget for utveksling med ordninga som i dag eksisterer for utdanna lærarar i Nord-Noreg.

– Lånekassen seier at dei har system som gjer at dei enkelt kan tilpasse ei slik ordning, så må vi komme tilbake i budsjett til korleis vi skal dekkje det.

Vil ha attraktive studentar til Noreg

I 2019 hadde norske universitet og høgskular rundt 12.300 internasjonale gradsstudentar, ifølgje Kunnskapsdepartementet.

Landa med flest gradsstudentar var då Kina, Sverige, Tyskland, Danmark, Syria, Nepal, India og Iran.

– Når ein ser på kven som kjem til Noreg, ser det ut som om det er veldig tilfeldig. Det er jo litt pussig at til dømes Nepal er så høgt oppe, medan Japan og Sør-Korea ikkje er det, som er land vi har prioritert samarbeid med.

Asheim seier Noreg ønskjer å tiltrekkje seg studentar frå samarbeidsland som Tyskland, Frankrike, Sør-Afrika, Japan og Sør-Korea.

– Vi håpar at institusjonane våre og næringslivet kan marknadsføre betre dei tilboda vi har i Noreg.

Tilbake til ein kvardag med utveksling

Akkurat no er det ikkje så mange som får reise på utveksling, uansett kor mykje statsråden oppmodar til det. Det har koronapandemien sett ein stoppar for.

– No er litt unntakstilstand, men vi skal tilbake til ein kvardag der vi ønskjer at fleire studentar reiser ut og tek delar av studiet eller heile grader i utlandet, seier Asheim.

