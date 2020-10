Ap med distriktsdiktat for raudgrøn regjering

innenriks

Partiet la torsdag fram eit program for distriktspolitikk med 60 tiltak som kan gjennomførast om partiet får danne regjering etter valet neste år. Partiet lovar mellom anna meir pengar til kommunane og til regional utvikling.

Dessutan kjem partiet med eit diktat til alle statsrådar som skal sitje i ei eventuell raudgrøn regjering frå neste år:

– Alt som blir gjennomført av reformer, skal vi vurdere distriktseffektane av. Vi ønskjer å desentralisere det som det går an å desentralisere, for å ha eit best mogleg offentleg tenestetilbod der folk bur, lovar Tajik.

– Det kjem til å vere eit prinsipp vi legg til grunn når vi gjer endringar knytt til statlege verksemder eller skal opprette nye statlege verksemder. Vi kjem til å la vere å leggje ned verksemder i distrikta, i motsetning til den sitjande regjeringa, seier ho.

Målet er at det skal kjennast tryggare å bu i distrikta, og at det er arbeidsplassar der.

Tenestesenter

Blant distriktsløfta frå Arbeidarpartiet er oppretting av såkalla nærtenestesenter, der folk kan få ordna med pass og førarkort og andre ting dei må møte på offentlege kontor for å få ordna. Tajik ville ikkje spesifisere kor mange, eller kvar dei skal liggje.

Partiet går imot ei sentralisering av domstolane og jordskifteretten. Dei vil gi kommunane vetorett mot privatskular og sikre fødande kvinner følgje av jordmor når det er langt til sjukehuset. Dessutan lovar Ap fleire politifolk i heile landet og vil «utrede forskriftsfesta responstider for ambulansetjenesten.»

Tajik avviser at summen av løfta kan føre til dyr og lite effektiv bruk av offentlege midlar.

– Det blir dyrt å ikkje gjennomføre det, seier Ap-nestleiaren, som meiner den sitjande regjeringa står for ein politikk som går ut på å «spinke og spare på kort sikt».

– Det vi opplever, er at vi går glipp av moglegheiter til verdiskaping fordi vi ikkje tek heile landet i bruk, seier ho til NTB.

Lågmælt om Sp

Under pressekonferansen retta Tajik og resten av Ap-leiinga skytset mot den Høgre-leidde regjeringa. Samtidig tona dei ned dragkampen med Senterpartiet om veljarane.

Tajik vil ikkje peike på noka enkeltsak som skal få distriktsveljarane til å stemme på Ap i staden for Sp. Ho viser heller til «heilskapen i Arbeidarpartiets politikk».

– Ap klarer å ta heile landet i bruk utan å setje by og bygd opp mot kvarandre, seier ho.

Heller ikkje Stein Erik Lauvås, som er kommunalpolitisk talsperson, ville peike på nokre punkt der Ap og Sp skil seg frå kvarandre.

– Eg har ikkje finlese Sps distriktspolitikk, seier han, og legg til:

– Sp får sjølv bestemme kva dei er for eller imot.

Meir kommunepengar frå dag éin

Ifølgje Lauvås vil kommunane merke det frå dag éin dersom Arbeidarpartiet tek over styringa om eitt år. Då lovar han 3–3,5 milliardar kroner meir til kommunane.

Han lovar òg å auke potten til regionale utviklingsmidlar, men vil ikkje seie kor mykje.

Dessutan vil partiet få på plass regionale utviklingsavtalar, der staten, kommunar og regionane skal samarbeide for å utvikle mellom anna næringsliv, transport og utdanningstilbod.

(©NPK)