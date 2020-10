TV 2: Thorbjørn Jagland hudflettar Jens Stoltenberg i ny bok

innenriks

I boka fortel Jagland ope om korleis relasjonen hans til Jens Stoltenberg har vore anstrengd og full av mistankar og mistillit, skriv kanalen.

Den tidlegare Ap-leiaren, som gjekk av i 2002, omtaler mellom anna Stoltenbergs innrømming frå 2016 om at den noverande Nato-leiaren hadde jobba med sine Ap-allierte for å svekkje Jagland som partileiar.

– Eg hadde kvidd meg for å tru det som vart påstått, at personar i dei inste sirklar nærast dagleg prøvde å få pressa til å formidle negative bodskap om meg. No såg eg at det stemde. Personane vart nemnde av Jens sjølv. Setningane «jeg visste at de jobbet for mitt kandidatur og at de var blant medienes anonyme kilder som argumenterte for et lederskifte … Jeg stoppet dem ikke» slo ned i hovudet mitt som ei bombe, skriv Jagland i boka, ifølgje TV 2.

Stoltenberg kommenterer ikkje

Stoltenberg ønskjer ikkje å kommentere Jaglands nye sjølvbiografi. Første bind blir gitt ut onsdag.

– Jens Stoltenberg fortalde sin versjon av tida som norsk politikar og statsminister i sjølvbiografien sin. Han har ikkje noko å føye til utover dette, skriv Stoltenbergs kommunikasjonsrådgivar Sissel Kruse Larsen i ei tekstmelding til TV 2 og NRK.

Jagland var leiar i Arbeidarpartiet i ti år. Han vart statsminister i 1996, men gjekk av berre eitt år seinare fordi valresultatet ikkje levde opp til det skjebnesvangre ultimatumet hans om at oppslutninga måtte vere minst like god som ved førre val – 36,9 prosent – for at han skulle halde fram. Dei neste åra vart prega av ein bitter maktkamp med Stoltenberg, som til slutt overtok som partileiar i 2002.

Venta i 20 år

Der sluttar første bok, ifølgje NRK.

– Eg har venta i 20 år med å fortelje historia mi, fordi eg har hatt alle desse høge stillingane. Eg syntest ikkje det passa seg, seier Thorbjørn Jagland til kanalen.

– Men no er eg fri til å fortelje. Det har vore ei lette, legg han til.

