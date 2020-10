Sterkt tredje kvartal for Schibsted

innenriks

Resultatet til Schibsted var langt over forventningane i marknaden, med 5 prosent over fjoråret i same kvartal og 11 prosent høgare, når digitale inntekter blir inkluderte.

Justert for valutakursane og ei svak krone det siste året ligg Schibsteds inntekter på linje med i fjor, kjem det fram av pressemeldinga frå konsernet onsdag morgon. Konsernsjef Kristin Skogen Lund kallar det eit eksepsjonelt kvartal for Schibsted.

– Spesielt media hadde ein ekstraordinær margin sidan kostnadskutta har materialisert seg raskare enn planlagt, seier ho.

I tillegg har dei hatt framleis sterk vekst for digitale abonnement og annonseinntekter

– Basert på ein langsiktig strategi og innsats, og som neste store skritt, kunngjorde Adevinta i juli ein endeleg avtale om å kjøpe Ebay Classifieds Group. Oppkjøpet vil skape det største online rubrikkonsernet i verda, og eg, saman med styret og leiargruppa, er overtydd om at dette vil styrkje verdiskapingspotensialet for Schibsted og resten av Adevintas aksjonærar ytterlegare, seier Skogen Lund.

