Støre: Har ikkje merka så stor uro blant Ap-ordførarar som no

– Eg har jamleg kontakt med ordførarane våre og har ikkje merka ei så stor uro som eg gjer no, seier Støre til NTB.

139 av ordførarane til partiet skreiv tidlegare denne veka under på eit opprop mot budsjettforslaget frå regjeringa, som dei meiner vil føre til alvorlege kutt i velferda til vanlege folk. Oppropet kjem i ei tid med auka utgifter til smittevern.

Støre meiner oppropet kjem som ein konsekvens av at kommunane får stadig nye oppgåver frå staten utan inndekning, samtidig som dei har fått kutt i eigne inntekter.

– Kommuneøkonomi er jo eit litt kjedeleg ord i den politiske ordboka, men det dekkjer nokre av dei viktigaste delane av livet – det handlar om tilbodet i barnehagane, lærarar i grunnskulen og bemanning i eldreomsorga og hjelp til sårbare menneske, seier Ap-leiaren.

– Uklart kva kompensasjonen består i

I slutten av september sa helseminister Bent Høie (H) at han såg tendensar til at kommunar skuldar på korona når dei legg opp til budsjett som ikkje går i hop. Denne fråsegna meiner Støre er djupt urettferdig overfor lokalpolitikarane.

– Det er i kommunane innsatsen mot viruset skjer. Mange av dei små kommunane er redde for at kompensasjonane i hovudsak skal gå til dei store kommunane, men også dei små har hatt betydelege utgifter med smittevern. Ekstra helse- og omsorgstenester, smittevernutstyr, sosialhjelp og reinhald kostar uansett storleik på kommunen, seier han.

Regjeringa og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) har gjentekne gonger understreka at regjeringa vil dekkje utgiftene til alle kommunane knytt til koronapandemien. Men Støre beskriv at det likevel er ei uro i kommunane for pengemangel.

– Det har lenge vore uklart kva ein slik kompensasjon vil bestå i. Kommunane kan ikkje planleggje med pengar dei trur at dei får. Dei må ha pengar i handa før dei kan bruke dei, seier han.

Krevjande å leggje kommunebudsjettet

I Horten kommune er det dei siste dagane registrerte eitt smittetilfelle – det første på nær ein månad. Ordførar Are Karlsen (Ap) beskriv koronasituasjonen som under kontroll. Meir uvisse er det rundt budsjettet for neste år.

– Det er få smitta, men vi har løpande utgifter heile tida uavhengig av kor mange smitta vi har. Det som er kostnadsdrivande, er alt det vi gjer for å unngå smitten. Anten det er i helsevesenet, i barnehage eller skule, så kostar det mykje kvar dag, seier Karlsen til NTB.

Kommunen er i gang med å lage budsjettet for 2021, men det er ei krevjande øving utan ei klar melding om kva dei vil få i koronakompensasjon, fortel Karlsen.

– Vi kan ikkje budsjettere med inntekter som vi ikkje veit om kjem. Den klare oppmodinga mi til regjeringa er å seie noko om kor mykje kvar enkelt kommune vil få, i alle fall for første halvår, seier Karlsen.

Astrup legg fram plan om kort tid

Nikolai Astrup seier at regjeringa har vore tydeleg frå dag éin om at den skal stille opp for kommunesektoren under koronakrisa og også etterpå.

I ein rapport som vart lagt fram for nokre veker sidan, blir det slått fast at pandemien vil koste kommunane 14 milliardar kroner i 2020. Regjeringa har stilt opp med tiltak for 20 milliardar kroner, ifølgje Astrup, og endå meir om ein legg lågare lønns- og prisvekst til grunn.

– Men at kommunesektoren samla har fått kompensasjon som samsvarer med utgiftene dei har hatt, betyr ikkje at enkeltkommunar nødvendigvis kjenner seg igjen i det. Derfor har eg vore tydeleg på dei pengane som vi skal betale ut via fylkesmennene før jul, skal gå til dei kommunane som har dei største utgiftene, seier Astrup til NTB.

Det skal utbetalast nærare ein milliard kroner før jul, og Astrup har bede fylkesmennene kartleggje om det er nok. Er det ikkje det, vil regjeringa komme med meir pengar i november for inneverande år.

Kommunalministeren seier han har stor forståing for at kommunane kjenner på uvisse med tanke på pandemiutviklinga, men også for budsjettet for neste år.

– Derfor kjem vi om kort tid til å informere om kva regjeringa skal stille opp med i første halvår 2021 utover det som låg i statsbudsjettet for neste år, slik at kommunane kan ta høgd for det når dei skal planleggje for første halvår, seier han.

Samtidig forsikrar Astrup at regjeringa skal halde fram med å stille opp for kommunane, og han meiner at det er uheldig at Støre bidreg til uvisse. Ei uvisse som statsråden meiner kan føre til at kommunane kuttar i tenestene til innbyggjarane sjølv om staten dekkjer meirutgiftene til korona.

