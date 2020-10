Rasmus Hansson tilbake i nominasjonskampen for MDG

innenriks

– Presset for å stille vart for stort, hyggjeleg og overtydande. Eg vil på Stortinget saman med ei stor MDG-gruppe for å dytte norsk politikk mykje lenger i grøn retning enn det politikken nokon gong før har opplevd, seier Hansson i ei pressemelding.

Ti MDG-medlemmer frå Oslo fremja onsdag eit benkeforslag om å få Hansson oppført som andrekandidat på partilista til stortingsvalet.

Dermed har Hulda Holtvedt (21) igjen fått konkurranse om plassen.

– No blir det opp til medlemmene i Oslo MDG å avgjere kven som får andreplassen, legg Hansson til.

Hanson trekte seg opphavleg fordi han ikkje fekk ei tydeleg innstilling frå nominasjonskomiteen i MDG.

Sjølve nominasjonsmøtet blir avvikla 26. november. Lan Marie Berg (33) er førstekandidat i Oslo MDG.

