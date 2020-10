Politiet bekymra for planlagd grottefest i Trondheim

innenriks

Politiet opplyser til Adresseavisen at dei er kjende med at det er planlagt ein grottefest. No prøver dei å finne ut kvar festen er planlagd, og kven som står bak.

– Det er ikkje søkt om arrangementet, verken til Trondheim kommune eller politiet, seier Torkjel Rendal, som er seksjonsleiar for førebyggjande arbeid og patrulje ved Sentrum politistasjon i Trondheim.

Til avisa fortel han at politiet er redde for liv og helse dersom festen blir gjennomført.

– Vi er bekymra både på grunn av covid-19 og at smittevernet ikkje kan haldast oppe, for rus og for kolosforgifting, seier han.

Politiet er òg bekymra for at ungdommar under 18 år kan lokkast til ein eventuell grottefest.

Ifølgje avisa har grottefesten vore diskutert flittig i sosiale medium det siste døgnet. Onsdag opplyser fleire at arrangementet er avlyst, men opplysningane er ikkje stadfesta.

I slutten av august vart 27 festdeltakarar køyrde til sjukehus med mistanke om kolosforgifting etter ein fest i ein bunker i Oslo. To personar vart innlagde på Oslo universitetssjukehus, begge med påviselege hjerneskadar.

