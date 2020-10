Nytt koronatilfelle i Garden, seks har fått påvist smitte

innenriks

Måndag skreiv Forsvarets forum at tre tilsette og to vernepliktige i leiren hadde fått påvist smitte. Dei fem er i same tropp i Hans Majestet Kongens Garde.

Onsdag blir det meldt om ytterlegare eitt smittetilfelle.

– Ein til har fått stadfesta smitte frå same tropp, opplyser talsperson i Hæren, Eirik Skomedal til Forsvarets forum.

Ytterlegare 76 vernepliktige og 16 tilsette er testa. Dei andre troppane i kompaniet har portforbod for å hindre spreiing og ein vanskelegare smittesporingsjobb.

Huseby leir ligg i Oslo og husar mellom anna Hans Majestet Kongens Garde.

(©NPK)