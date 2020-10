Ni av ti seier ja til obligatorisk koronatesting av alle som kjem frå utlandet

innenriks

I dag er det frivillig å ta ein slik test, og erfaringane frå dei ulike flyplassane i Noreg viser at mange droppar testen. På Torp utanfor Sandefjord er det til dømes berre 30 prosent som testar seg ved innreise.

– Ei eintydig tilbakemelding er at nordmenn ønskjer seg obligatorisk koronatesting for alle som kjem til Noreg frå utlandet. Testane er frivillige i dag, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion, som har utført undersøkinga. Undersøkinga er ein del av Norsk koronamonitor.

Måndag la regjeringa fram nye nasjonale tiltak, mellom anna at arbeidstakarar frå land som ifølgje EU er raude land, no må i ti dagars karantene. Dette gjeld mellom anna Polen, Frankrike og Storbritannia. Arbeidstakarar frå andre land må teste negativt kvar tredje dag for å ikkje få karantene.

Ingen av tiltaka omfattar personar som kjem frå fritidsopphald i utlandet.

Siv Jensen i Frp er blant dei som har teke til orde for obligatorisk koronatesting. Helseminister Bent Høie (H) har likevel avvist kravet.

– Obligatorisk testing er ikkje tilrådd som tiltak og kan føre til falsk tryggleik. Det tek vanlegvis fleire dagar før ein smitta person har påviseleg virus, vanlegvis fem–seks dagar. Dermed kan personar som testar negativt ved innreise, likevel kunne utvikle sjukdom. Derfor er ti dagars karantene obligatorisk, uansett om ein får ein negativ test ved innreisa, sa Høie til NTB tysdag.

(©NPK)