Jagland vil ikkje kritisere Støre: – Eg støttar han 100 prosent

innenriks

– Eg støttar han 100 prosent, seier Thorbjørn Jagland om Ap-leiar Jonas Gahr Støre.

Onsdag gav Jagland ut den politiske sjølvbiografien sin, som han har gitt tittelen «Du skal eie det selv». Der er den bitre leiarstriden mellom Jens Stoltenberg og han sjølv eit hovudtema.

I desember 2001 kunne Dagbladet melde at folk i krinsen rundt Jagland meinte at Støre var «den store edderkoppen» i nettet rundt Stoltenberg. Jagland fortel no at det var ei svært krevjande tid for han, men at han ikkje har noko å vere sint for i dag – verken på Stoltenberg eller krinsen rundt han.

– Eg har ikkje noko negativt å seie om Jonas Gahr Støre. Han var ikkje viktig for meg i denne fasen av livet, seier Jagland.

I sjølvbiografien er Støre berre nemnt eit par gonger. Verken Stoltenberg eller Støre har ønskt å kommentere boka til Jagland.

Trur på ny oppgang

I dag slit Arbeidarpartiet tungt på meiningsmålingane etter ein lengre periode prega av metoo-saker, personkonfliktar og maktkampar internt i partiet. Men Jagland er overtydd om at partiet vil reise seg igjen.

– Det er ingen grunn til å henge med hovudet, seier Jagland til NTB.

Han trur tvert imot det kan vere sunt for partiet å sjå seg litt i spegelen no.

– Eg trur forteljinga mi vil vere til god hjelp for Arbeidarpartiet. Det er ei forteljing om at det har vore bratte oppoverbakkar og bratte nedoverbakkar. Og at etter kvar nedoverbakke har det gått oppover. Eg trur det vil skje igjen.

Openhjarta

Jagland seier han ikkje har lagt skjul på noko i sjølvbiografien. Han har hatt som mål å skrive så openhjarta som mogleg.

Men den tidlegare statsministeren og partileiaren er ikkje bekymra for at boka skal rippe opp i gamle sår.

– Det er ingen som er tent med at ting ikkje blir sagt. Eg håpar i alle fall ikkje at media meiner det, som jo lever av openheit.

Jagland stadfestar at det kjennest oppmuntrande endeleg å få fortalt hans versjon.

– Det er skrive veldig mykje om meg, også ganske mange stygge ting, som eg aldri tok til motmæle mot, seier han.

36,9

Då Jagland overtok som statsminister i 1996, var det berre eitt år igjen til valet. Det var i ei tid då Arbeidarpartiet låg dårleg an på målingane, og Jagland måtte prøve å snu det.

Han lykkast langt på veg. Men han nådde ikkje heilt opp til valresultatet frå 1993 – 36,9 prosent.

Dermed måtte Jagland gå av, slik han hadde sagt han ville gjere viss resultatet vart dårlegare enn i det førre valet.

– Det vart ein intern situasjon med enormt mykje negativ presse og lekkasjar til pressa. Det vart ein nesten surrealistisk situasjon for meg, fortel Jagland i dag.

Kollaps

Etter kvart valde Jagland å tre tilbake som statsministerkandidat. Stoltenberg tok over, men gjekk på ein kraftig smell i valet i 2001.

I dag er Jagland klar i analysen sin. Han meiner årsaka til valnederlaget i 2001 var at Stoltenberg som statsminister tok grep som var dårleg forankra, og som ikkje fann gjenklang på grasrota.

– Men eg fekk skulda for det valnederlaget. Det førte til ein heilt umogleg situasjon internt. Og det førte til at eg måtte trekkje meg. Det var dramatiske dagar som enda på Rikshospitalet, seier Jagland.

Det var januar 2002 at Jagland kollapsa på kontoret på Stortinget og vart send til Rikshospitalet.

Då han kom tilbake i full jobb i februar, kunngjorde han at han ville gå av som partileiar.

(©NPK)