Jagland forsvarer 36,9

I den nye boka si «Du skal eie det selv» kjem Jagland med eit sterkt forsvar av avgjerda om å seie at han ville gå av viss Arbeidarpartiet fekk lågare oppslutning enn i 1993.

«Jeg nevnte ikke tallet 36,9, men alle visste at dette var sammenligningsgrunnlaget. Ingen protesterte. Under et skolebesøk i Østfold litt senere gjentok jeg resonnementet for VG, som i sitt oppslag skrev at jeg ville gå av hvis oppslutningen ble lavere enn 36,9. Jeg protesterte ikke; VG trakk den logiske slutningen. Det var ikke til å komme forbi at dette ble sett på som et kabinettspørsmål til folket», skriv Jagland.

«Jeg tenkte at hvis jeg sa det ikke var ment helt på desimalen, ville mobiliseringseffekten forsvinne», forklarer han.

Arbeidarpartiet enda på 35 prosent, og Jagland gjekk av.

«Det kan spekuleres i det uendelige på hva som hadde skjedd dersom jeg ikke hadde stilt det som ble kalt et ultimatum. Da tror jeg ikke vi hadde fått den mobiliseringen som vi tross alt fikk», skriv Jagland.

Han legg til at utgangen på regjeringsspørsmålet uansett ville ha vorte det same.

