Ap fryktar maritim industridød

innenriks

Noregs nest største eksportnæring etter olje og gass er hardt ramma av ringverknadene til koronaviruset, skriv Klassekampen.

Verst går det ut over verfta, der det blir anslått ein nedgang i talet på arbeidsplassar med 55 prosent, ifølgje ein rapport frå analyseselskapet Menon Economics, som kom i august.

Interesseorganisasjonen Maritimt Forum meiner regjeringa gjer for lite for å motverke trenden og foreslår ei kondemneringsordning for utrangerte offshorefartøy, å gjere heile offshoreflåten fornybar, byggje mineryddarar til sjøforsvaret og eit nytt forskingsfartøy til Havforskingsinstituttet.

Dei får støtte frå Arbeidarpartiet.

– Vi er i ein situasjon der ordrebøkene blir tømde. Samtidig oppfattar ikkje regjeringa alvoret. Når Menon-rapporten, verfta og fagforeiningane seier at tiltaka ikkje er tilstrekkelege, og ikkje har effekt av betyding, då er det grunn til bekymring, seier Terje Aasland, næringspolitisk talsperson i Arbeidarpartiet.

Han foreslår å bruke meir pengar og meiner næringsminister Iselin Nybø (V) bør ta tak.

Men Nybø viser mellom anna til at regjeringa har vedteke ein verftspakke på 744 millionar kroner i perioden 2020–2024, i tillegg til ein «grøn skipsfartspakke», som mellom anna består av nettopp ei kondemneringsordning, og dessutan ei låne- og finansieringsordning for fornying av nærskipsfartsflåten.

I tillegg dreg verftsindustrien nytte av dei generelle tiltaka som mellom anna utvida permitteringsordningar, påpeikar statsråden.

(©NPK)