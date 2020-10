Venta på bedrageridom, vart sikta for nye bedrageri

innenriks

Den 15. oktober vart mannen dømd til fem års fengsel for grovt bedrageri av over 13 millionar kroner frå fleire enkeltpersonar. Medan han venta på at Jæren tingrett skulle avgjere skuldspørsmålet, skal Stavanger-mannen ha slått til igjen, skiver Stavanger Aftenblad.

Politiet meiner mannen i perioden like før og etter rettssaka lurte ein mann frå Jæren til å betale ut 90.000 kroner. Frå før hadde 44-åringen, ifølgje dommen frå tingretten, svindla mannen for rundt 2,7 millionar kroner – som var ein del av den aktuelle rettssaka.

Fredag vart han varetektsfengsla i fire veker for dei nye forholda.

Forfalska dokument

Ifølgje avisa skal Stavanger-mannen ved hjelp av forfalska dokument ha late som om han hadde tilgang på hundrevis av millionar kroner i utlandet. Dermed fekk han lån frå forretningspartnarane sine på feilaktige vilkår.

I alt seks privatpersonar vart svindla for meir enn 13,2 millionar kroner i perioden mai 2016 til august 2019.

Fleire av offera gjekk konkurs og måtte selje hus og hytte.

Ankar dommen

I tillegg til fem års fengsel utan vilkår må 44-åringen betale tilbake rundt 12 millionar kroner i erstatning til dei fornærma, som er lånesummen som ikkje allereie er betalt tilbake.

– Dommen er allereie anka, sa forsvararen til mannen, advokat Inger Marie Sunde, til avisa fredag.

