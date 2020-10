Utelivsgigant i Oslo stengjer halvparten av utestadene sine etter nye koronatiltak

innenriks

– Reint økonomisk er det ikkje verd å halde ope, seier administrerande direktør Karl-Henning Svendsen i NOHO Norway til Børsen.

Selskapet driv mellom anna utestadene Kulturhuset, Grisen, Colonel Mustard, Youngs og Eilefs Landhandleri i hovudstaden.

Måndag kunngjorde regjeringa at dei strammar inn koronatiltaka ytterlegare for å få bukt med smittesituasjonen i Noreg. Mellom anna blir det påbode å bruke munnbind for gjester og tilsette på serveringsstader der ein ikkje sit ved eit bord. Det blir òg forbode å sleppe inn gjester etter klokka 22.

– Det heiter òg at du helst skal ha heimekontor, og at talet på kontaktar ikkje bør overstige ti personar i sosiale samanhengar gjennom ei veke. Med alle desse restriksjonane, vil du då gå ut? spør Svendsen.

Han seier at utestadene deira vil ha innskrenka opningstider i tida framover. Enkelte dagar vil ikkje utestadene vere opne i det heile, seier han.

– Vi har òg konkludert med å stengje opp mot halvparten av stadene fullstendig, seier han.

