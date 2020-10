To personar i det norske Lesvos-teamet har testa positivt for covid-19

innenriks

Begge personane er i god form og er no isolerte, opplyser Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap i ei pressemelding.

Det var i samband med medisinske testar måndag ettermiddag etter at dei kom fram til Noreg, at dei to personane testa positivt for koronavirus, opplyser direktør Elisabeth S. Aarsæther i DSB.

– Det er alltid ein viss risiko knytt til oppdrag som dette, sjølv om tryggleiken alltid står i høgsetet. Vi var førebudde på at dette kunne skje, og har gode planar for korleis vi skal handtere dette. Vi er opptekne av å ta vare på dei smitta, resten av teamet og staben rundt dei, seier Aarsæther.