Rapport: Fleire bøker må raskare til biblioteka

innenriks

Rapporten på heile 500 sider blir lagt fram tysdag, skriv Dagsavisen.

Rapporten foreslår at aktuell sakprosa skal bli likestilt i innkjøpsordninga. Blant endringane som blir foreslåtte, er å gjere alle innkjøpsordningane automatiske etter modell av den noverande ordninga for ny, norsk skjønnlitteratur. Det blir òg foreslått kontinuerleg påmelding til innkjøpsordningane for å redusere tida mellom lanseringsdato og når bøkene kjem til biblioteka.

– Studiane våre viser at ei automatisk ordning best tek vare på den kulturpolitiske føremålet med innkjøpsordninga: Å få fram litteratur av høg kvalitet, og få bøkene ut, seier Paul Bjerke, professor ved Høgskulen i Volda, som er ein av tre forskarar som har utarbeidd rapporten.

