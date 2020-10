Pandemiregister: Mange norske covid-19-pasientar er meir slitne fleire månader etter innlegging

innenriks

362 pasientar som har vore innlagde med covid-19 ved norske sjukehus, har svart på eit spørjeskjema i etterkant av innlegginga. Dataa, som er samla inn av Norsk intensiv- og pandemiregister, har enno ikkje vorte korrigert for kjønn eller alder.

147 tidlegare pasientar svarer at dei er meir slitne enn dei var før sjukdommen. 46 svarte at dei er mykje meir slitne.

– Det er eit funn som er viktig å undersøkje nærare. Ein av dei viktigaste oppgåvene våre no framover er å levere resultat til forskingsmiljøa, sa Eirik Buanes, som er leiar for registeret, på eit digitalt webinar tysdag.

Slåande forskjellar i intensiven

Fram til starten av oktober hadde 247 koronapasientar vore innlagde på intensivbehandling, og snittalderen var 62 år. 47 av intensivpasientane døydde, det vil seie 19 prosent av dei.

Mediantida i respirator for covid-pasientane var tolv døgn. Halvparten låg i respirator mindre enn tolv døgn, medan halvparten låg lenger enn tolv døgn.

For intensivpasientar elles er mediantida i respirator berre to døgn. dødelegheita er for vanlege intensivpasientar på 10 prosent, medan ho for covid-19-pasientane er dobbelt så høg – 20 prosent.

– Kontrasten til pasientar med covid-19 på intensiv er slåande. Dei ligg mykje lenger på respirator enn vanlege intensivpasientar, og dødelegheita er litt høgare, seier Buanes.

– Det seier noko om at dette er ei gruppe pasientar som er sjuke, dårlege i pusten, og dei er det lenge, seier han.

Vart utvida i all hast

Norsk intensivregister har eksistert sidan 1998. I mars fekk registeret i oppdrag frå Helsedepartementet å utvide registeret til også å omfatte covid-19-pasientar.

– Det vart gitt korte fristar, og vi hadde ikkje tinga klare, seier Buanes, som tysdag presenterte ei rekkje ulike tal og oversikter som registeret har samla inn sidan mars.

Fram til førre veke har totalt 1.127 covid-19-pasientar vorte utskrivne frå norske sjukehus sidan pandemien starta. Dei innlagde var i snitt innlagde på sjukehus i ti døgn, og snittalderen på pasientane var 59 år. Over halvparten hadde éin eller fleire risikofaktorar.

81 innlagde pasientar har døydd, noko som utgjer 7,2 prosent av dei innlagde pasientane.

(©NPK)