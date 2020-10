Mangemillionær gir Jan Bøhler-bok til 337 politikarar

innenriks

På eit møte mellom Bøhler og Sissener i sommar vart investoren så overtydd at han la inn ei bestilling på 337 bøker, seier han til VG.

– Då tenkte eg at denne boka bør politikarar som stadig synsar, men ikkje har kunnskap, lese. På slutten av møtet sa eg at den skal eg donere til regjeringa, Stortinget og bystyret og byrådet i Oslo, seier han.

I boka beskriv Bøhler forholda på austkanten i Oslo og kriminelle gjengar som opererer der. Han meiner det må hardare lut til for å komme problema til livs.

Sissener har tidlegare prøvd å påverke politikarane ved å sende dei boka «Startup-helvete», av gründer Nicolai Prydz. Han ser ikkje bort frå at det kjem fleire litterære gåver i posten framover.

Ifølgje VG har mangemillionæren måtta punge ut med 117.613 kroner på bokinnkjøpet. Bøhler har ikkje sjølv kommentert bokkjøpet.

Jan Bøhler vekte oppsikt då han tidlegare denne månaden erklærte at han melder seg ut av Arbeidarpartiet og stiller til val neste haust for Senterpartiet. Reaksjonen kom etter at han i juli trekte seg frå nominasjonskampen i Oslo Ap etter det han meinte var intrigemakeri.

På ei ny meiningsmåling tysdag ville Bøhler vore inne på Stortinget for Senterpartiet viss det hadde vore val i dag.

