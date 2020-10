Aps Kjerkol ber Høie auke intensivkapasiteten

innenriks

Ap-forslaget går ut på at fleire spesialistar må utdannast og at fleire sengeplassar må vere tilgjengelege for krisetider, skriv Dagbladet.

– Auka kapasitet vil vere både ein buffer i kvardagen og eit bolverk i krisetid. Her har ikkje Bent Høie gjort jobben sin, seier Ingvild Kjerkol, Aps helsepolitiske talsperson.

Høie trekkjer på si side fram at det er sett i gang eit program for internopplæring av sjukepleiarar til intensivbehandling, og dessutan at det i revidert nasjonalbudsjett for 2020 vart løyvd middel til 200 studieplassar for vidareutdanning av sjukepleiarar.

– Noregs intensivkapasitet er på nivå med dei andre nordiske landa. Intensivsenger er svært ressurskrevjande, så i ein normalsituasjon kan vi ikkje ha for mange tomme senger, uttaler Høie til Dagbladet.

