Aktor bad om seks års forvaring for mordbranntiltalt på Stord

innenriks

Det kom fram av statsadvokat Birgitte Budal Løvlund sluttprosedyre i Sunnhordland tingrett måndag, skriv Stord24.

Brannane som mannen er tiltalt for å ha starta, fann stad mellom 10. desember i fjor og 14. januar i år. Han har tilstått og erkjent straffskuld. Ingen menneskeliv gjekk tapt i brannane, men i eitt av tilfella er mannen tiltalt etter mordbrannparagrafen.

20-åringen forklarte i Sunnhordland tingrett at han har fått for lite merksemd i livet sitt, og at han gjorde dette for å få merksemd i media.

– Han kjenner ein reell anger og skam over det han har gjort, seier forsvararen, advokat Odd Rune Torstrup, til nettavisa.

Dom i saka blir kunngjort torsdag 5. november.

