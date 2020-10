433 nye koronasmitta registrert siste døgn

innenriks

Dei siste to dagane er auken på 593 melde tilfelle, ifølgje tala frå det nasjonale meldesystemet for smittsame sjukdommar (MSIS).

På same tid for ei veke sidan var auken 146 melde tilfelle på eitt døgn.

Ikkje tidlegare under koronapandemien er det registrert like mange nye smitta på eitt døgn. Den førre toppen vart nådd 24. mars med 313 nye smitta registrert på eitt døgn.

Samtidig som tiltak

Det høge talet kjem ved utgangen av dagen der både regjeringa og Oslo kommune varsla innstramming av koronatiltaka. Nordmenn blir no bedne om å ikkje ha fleire enn fem gjester heime, og dessutan å ikkje vere saman med mange i løpet av éi veke.

– Vi står føre den mest alvorlege situasjonen med å snu smitten sidan mars. Dersom vi tek eit krafttak no, er det mykje større sjanse for at vi kan få ei normal julefeiring med storfamilien, seier sa Erna Solberg (H) på ein pressekonferanse måndag ettermiddag.

Varer til desember

Dei nye tiltaka trer i kraft frå midnatt natt til onsdag denne veka og vil vare fram til tidleg i desember.

Innstrammingane skjer etter at smitten har auka jamt i Noreg den siste tida. Ikkje sidan mai har det vore like mange koronainnleggingar på norske sjukehus. Måndag var talet 50, og tre fekk respiratorbehandling.

Førebudd på fleire innlagde

– Vi må dessverre vere førebudde på at det vil bli fleire innlagde på sjukehus med covid-19 framover, og det vil bli fleire alvorleg sjuke. Vi må setje inn nye tiltak for å snu denne utviklinga, sa helseminister Bent Høie (H) på pressekonferansen.

I gjennomsnitt tek det eitt til to døgn frå eit prøvesvar er klart til det blir registrert i MSIS. Tala kan dermed gi eit misvisande bilete av smittesituasjonen dei siste dagane, sidan det ikkje kjem fram når prøva er teken – berre når den er registrert.

Det er registrert 279 døde her i landet som følgje av sjukdommen.

