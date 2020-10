Virke: – Byrådet har stengt utelivet i Oslo

innenriks

Byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) informerte i dag om nye tiltak som vil gjelde i Oslo frå torsdag 29. oktober.

Blant tiltaka er stans i innsleppet av folk på utestadene klokka 22, maksimalt 20 deltakarar på arrangement utan fast seteplassering og påbod om munnbind inne på serveringsstader for tilsette og gjester i alle situasjonar der ein ikkje sit ved eit bord.

Virke meiner byrådet i Oslo i praksis har stengt utelivet med dei nye tiltaka.

– Derfor vil det vere avgjerande med tiltak retta mot bransjen for at han skal overleve, seier Ivar Horneland Kristensen, administrerande direktør i Virke.

Han meiner innstrammingane i Oslo vil gjere det krevjande for mange verksemder i handels- og tenestenæringa, og særleg for servering og uteliv. Han fryktar at ein del vil sjå seg nøydde til å stengje dørene for godt.

– Desse verksemdene har allereie store problem med innteninga som følgje av nedstenging og smittevernrestriksjonar, og desse vil gi ringverknader i årevis for ein bransje med låge marginar, seier Horneland Kristensen.

