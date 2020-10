Sveinung Rotevatn: – Frp er veldig i utakt

innenriks

– Det som er i vår interesse, er å bli vinnarar i det grøne skiftet. Ikkje å betale nokon andre for å bli det, seier Rotevatn til NTB.

Han reagerer kraftig på utspelet som Frps energi- og miljøpolitiske talsperson Jon Georg Dale kjem med i eit intervju med NTB i helga. Dale argumenterer for at kjøp av klimakvotar er den sikraste måten å kutte utslepp på.

– Der veit vi kostnaden, og vi veit effekten, seier Dale.

Naiv, lyder svaret frå Rotevatn.

– Det eg oppfattar er Frps linje her, er at vi i praksis skal bruke masse pengar på klimabistand i staden for å byggje opp norsk industri.

Grøn konkurransekraft

Rotevatns standpunkt er at det ikkje er i Noregs interesse å bruke klimapengane på å betale andre for å bli gode. Han meiner klimapolitikken òg må handle om kva Noreg kan gjere for å styrkje konkurransekrafta til norske bedrifter i det grøne skiftet.

– Derfor er haldninga til regjeringa at vi skal kutte utslepp i Noreg og bidra til utvikling av grøn teknologi her, og ikkje alle moglege andre plassar.

I intervjua med NTB tek Dale til orde for å prioritere dei billegaste klimatiltaka først, slik at vi får størst mogleg kutt per krone. Og i dette reknestykket kjem kjøp av klimakvotar godt ut, meiner han.

Rotevatn er for sin del samd i at kostnadseffektivitet er viktig. Men det kan ikkje vere det einaste omsynet:

– Vi skal bli teknologivinnarar, seier Rotevatn.

– Viss vi sit og er ekspertar på fossile løysingar om 30 år i staden for grøne løysingar, så gjer vi oss sjølv ei bjørneteneste.

Elferjer og biff

Rotevatn trekker fram elferjer som døme. Då Jon Georg Dale var samferdselsminister, brukte regjeringa store summar på utvikling av elferjer i Noreg, påpeikar han.

– Det er ikkje det billegaste klimatiltaket i verda isolert sett. Det hadde sikkert vore betre å betale nokon andre land for å utvikle elferjer. Men vi har valt å gjere det i Noreg, seier Rotevatn.

– Det har ført til at norske skipsverft og norske ingeniørar har vorte verdsleiande på nettopp denne teknologien. Og no kan vi eksportere det til andre land.

Eit klimatiltak som derimot er billeg, er å ete mindre raudt kjøtt.

– Men det polemiserer Framstegspartiet veldig hardt imot.

Langskip

Eit anna døme er fangst og lagring av CO2, såkalla CCS. Framstegspartiet har trua med å torpedere milliardsatsinga til regjeringa «Langskip», som går ut på å fange og lagre CO2 frå industrien i Noreg.

Rotevatn vedgår at CCS er dyrt.

– Men vi gjer det for å styrkje konkurranseevna til norsk industri. Vi gjer det for at vi skal ha miljøvennleg sementproduksjon, seier han.

Ifølgje Rotevatn har dette òg brei støtte i næringsliv og industri.

– Den tenkinga Dale står for, er veldig i utakt med det eg oppfattar er ønskt i næringslivet, seier han.

Klimaplan på veg

Klima- og miljøministeren er i desse dagar i ferd med å leggje siste hand på den nye klimaplanen til regjeringa for åra fram mot 2030.

Etter det NTB forstår, vil planen truleg bli lagt fram i desember.

Rotevatn vil ikkje gå inn i detaljane no. Men han er klar på at det blir snakk om store kutt på heimebane.

– Så får vi vente og sjå til planen blir lagt fram nøyaktig korleis vi gjer det.

