Solberg: Ingen planar om særleg kompensasjon til bedrifter med utanlandske arbeidstakarar

Ho understrekar at regjeringa framleis har nokre generelle ordningar, og at det framleis er kompensasjonsordningar for nokre bedrifter.

Frå laurdag 31. oktober har ikkje lenger utanlandske arbeidstakarar som kjem frå det EU definerer som raude land, unntak frå karanteneplikta.

– Så langt har ein hatt unntak frå regelen når arbeidskraft frå utlandet har komme til Noreg. Med smittebiletet ein ser i Europa no, er det mykje større risiko for at dei som kjem, har med seg smitte, sa Solberg på pressekonferansen på måndag, der regjeringa orienterte om nye koronatiltak.

Ingen særlege planar

Ho oppmoda arbeidsgivarane til å vurdere turnusordningane sine, slik at den tida dei utanlandske arbeidarane er i karantene i Noreg, blir ein mindre del av opphaldet deira.

– Men vi har ikkje planar om nokon særlege kompensasjonsordningar knytte til dette, sa ho.

Statsministeren understreka at det ikkje er mogleg å verne alle frå konsekvensane av koronapandemien, og at det er ein heilt unik situasjon som kan føre til at ein del bedrifter går over ende.

Bør ikkje vere avhengig av utanlandsk arbeidskraft

– Vi er no i ein spesielt eksepsjonell situasjon, vi kan ikkje verne alle, og du bør ikkje berre vere avhengig av utanlandsk arbeidskraft for å få jobben gjort. Alle må rekne med at koronapandemien, også i norsk næringsliv, gjer at det er vanskelegare å drive på same måte som før, sa ho.

I tillegg til karantenekrav til arbeidstakarar frå raude land, blir reglane skjerpa inn også for andre arbeidstakarar. Arbeidstakarar som har fritidskarantene, skal testast kvar tredje dag og vere innkvarterte på einerom dei ti første dagane dei er i landet. Det blir òg gjort tydeleg at arbeidsgivar skal leggje til rette for at det er lett å halde avstand til andre når ein er i fritidskarantene.

