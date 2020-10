Siste del av E6 mellom Kolomoen og Moelv opna

innenriks

Heile prosjektet er den lengste vegstrekninga bygd samanhengande i Noreg nokon gong, opplyser regjeringa i ei pressemelding.

Med det nye E6-krysset i Moelv som opnar 1. desember, vil heile prosjektet gjennom kommunane Stange, Hamar og Ringsaker vere fullført, opplyser Samferdselsdepartementet.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide seier at med den nye opninga tek det 10 minutt kortare tid å køyre denne strekninga.

– Det har mykje å seie for folk, men spesielt næringslivet. Dette er hovudtransportåra for dei som kjem frå Nordvestlandet, der det er store næringsklyngjer. Dette gjer transporten meir føreseieleg, trygg og effektiv for bedriftene, seier Hareide.

