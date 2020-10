Raymond Johansen bekymra for importsmitte

innenriks

– Smitten er eksplosiv i resten av Europa. Det bekymrar meg veldig, sa Johansen på Politisk kvarter på NRK måndag morgon.

– Det betyr at det ikkje berre er korleis vi utøver smittevernet her i Oslo eller her i Noreg som har betydning. Det å kunne redusere importsmitte vil vere usedvanleg viktig i vekene framover, sa han.

Oslo legg fram ein pakke med nye lokale tiltak klokka 14 måndag. Men byrådsleiaren ber òg regjeringa ta grep. Han viser til at det kvar dag kjem mange fly til Noreg frå Polen, der smitten no er svært høg.

– Det er dårleg kontroll, det er frivillig testing på flyplassane. Vi veit at mange jobbar i små verksemder. Vi veit at det er mange som jobbar svart. Vi veit at dei jobbar i private heimar. Vi veit at det er svakt med norskkunnskap, sa Johansen.

Espen Rostrup Nakstad, assisterande direktør i Helsedirektoratet, gir byrådsleiaren rett i at verda utanfor påverkar oss no.

– Det er vanskeleg å isolere seg som ei øy i Europa når smittetala går rett til vêrs i alle land rundt oss, sa Nakstad på Politisk kvarter.

(©NPK)