Nytt koronatiltak: I private heimar bør ein ikkje ha meir enn fem gjester

Dersom alle gjestene er frå den same husstanden, kan ein vere fleire. Det inneber at to familiar kan møtast sjølv om dei har mange barn.

Regelen om at ein ikkje bør ha fleire enn fem gjester, gjeld ikkje for barnehage- eller barneskulegrupper. Avstandskravet på arrangement gjeld ikkje barn og unge som er i den same gruppa i barnehagen eller på barneskulen.

– Vi tilrår at alle er saman med færre personar i sosiale samanhengar, i kortare tid og ikkje med for mange ulike personar i løpet av ei veke, skriv regjeringa i ei pressemelding.

Statsminister Erna Solberg (H) understreka på pressekonferansen at dette ikkje er ein regel med politioppfølging, ettersom det er snakk om ei nasjonal tilråding, men at kommunane kan gjere tilrådinga til lovregel som gir heimel til det.

– Eg håpar at vi ikkje er på det stadiet at vi når vi skal jobbe saman for å få ned smitten, er nøydde å ha politiet til å springe ned dørene til folk, og at folk skjønner at vi gjer dette fordi det er nødvendig og viktig, sa ho.