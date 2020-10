Ni nye koronasmitta i Bergen

innenriks

Førre måndag var òg smittetalet i Bergen nokså lågt med sju smitta.

Totalt har 1.882 personar fått påvist koronavirus i Bergen gjennom pandemien, ifølgje oversikta til Bergen kommune.

Aldersspennet blant dei ni nye som er registrerte smitta, er 13 til 58 år. Det er to elevar og ein lærar blant dei smitta. Eitt av tilfella er importsmitte, og to har ukjend smitteveg.

803 personar testa seg i Bergen gjennom søndagen.

Byrådsleiar Roger Valhammer varsla før helga at ei ny lokal forskrift skal innførast tidleg neste veke, og tysdag ettermiddag skal byrådsleiaren halde ein pressekonferanse.

Byrådet har allereie varsla at det blir krav om gjesteliste på alle serveringsstader, og at den nasjonale tilrådinga om at det kan vere maksimalt 20 personar i private samanhengar, blir redusert til ti personar.

