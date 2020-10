Nato-rapport: Ikkje god nok kontroll på kinesiske investeringar

innenriks

Ifølgje VG blir kinesiske investeringar trekt spesielt fram.

– Vi har gjort framsteg, men det er framleis sårbarheiter. Til dømes utanlandsk kontroll over infrastruktur som samfunna våre og våre militære er heilt avhengige av, sa generalsekretæren til forsvarsalliansen Jens Stoltenberg under ein pressekonferanse nyleg.

– Land som Kina investerer no aggressivt i hamner og flyplassar, og nettverka våre for telekommunikasjon er framleis sårbare, både for angrep utanfrå, og for å bli skada frå innsida, sa han vidare.

Sjølve rapporten vart lagt fram på Natos forsvarsministermøte torsdag og er hemmelegstempla.

(©NPK)